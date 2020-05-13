Из-за постоянной занятости сотрудников ведомства у «360» ушло несколько дней, чтобы собрать факты, оставшиеся за кадром.

Реутов

Одна из героинь фильма Шихман — заведующая отделением трансфузиологии Реутовской больницы Ирина Васькянина — пожаловалась на строительство перегородок в медучреждении. Она обвинила главврача Гарика Хачатряна в том, что он ради собственной безопасности построил стену и загородился от отделения компьютерной томограммы, куда привозят людей с коронавирусом. «360» попросил Хачатряна объяснить, зачем нужна перегородка. По его словам, она отделяет «чистую» зону от «грязной» — то есть мест, где бывают пациенты с коронавирусом.

Там дверь и перегородка. Это сделано, чтобы разделить потоки пациентов, которые везут на КТ-исследования. Мы знаем, что один из методов диагностики коронавируса (наличия или отсутствия осложнений) — это компьютерная томография органов легких. Для того чтобы не допускать распространения инфекции на другие зоны, где работают наши сотрудники, было принято решение поставить перегородку Гарик Хачатрян главный врач ЦГКБ Реутова.

Первая перегородка закрывает путь к административно-хозяйственной части, статистам, экономистам, кадрам. Вторая перегородка в вестибюле установлена для разделения потока на входах.

«Через первый [вход] заходят сотрудники на работу, через второй пациентов заводят по графику на КТ», — отметил он.

План здания ЦГКБ Реутова. Большой красной линией обозначена та самая перегородка. Синяя стрелка — вход для «чистых» сотрудников, красная — для больных с коронавирусом. Красным выделены помещения с КТ и кондиционированием, куда приводят зараженных больных на обследование. Источник фото: телеканал «360»

Также главврач прокомментировал заявления Васькяниной о том, что в инфекционных отделениях стирают одноразовую защитную одежду. Он заявил, что «сотрудники ради эксперимента решили проверить, выдержит ли костюм стирку». По его словам, у больницы достаточно средств защиты.

«Мы в два раза больше расходуем эти средства защиты. Наши врачи, медсестры в течение одной смены меняют их четыре раза. Каждые шесть часов меняют костюмы», — рассказал он.

Собеседник «360» добавил, что больница не получала от организации «Альянс врачей» официальных предложений о помощи.

Я так представляю, что они просто приехали и хотели раздать то, что у них было в коробках, и спровоцировать ситуацию Гарик Хачатрян главный врач ЦГКБ Реутова.

Хачатрян утверждает, что сама Васькянина не имеет прямого отношения к лечению больных с COVID-19. К тому же в последние месяцы она нечасто появлялась на работе.

«За первые четыре месяца 2020 года сотрудница находилась на рабочем месте 22 дня. Никакого отношения к работе в очаге инфекции, где мы проводим лечение пациентов, она не имеет и не была в этой зоне ни один день, ни один час», — подчеркнул главврач.

Минздрав Подмосковья добавил, что завотделением трансфузиологии организовала бойкот внутри больницы.

«Ирина Васькянина забыла рассказать в своем интервью, что дала распоряжение сотрудникам своего отделения, несмотря на наличие СИЗ и противочумных костюмов, бойкотировать доставку донорской крови в отделения, где она была просто жизненно необходима. В результате врачам, которые работают с коронавирусными пациентами, приходилось самим бегать за донорской кровью», — сообщили в региональном ведомстве.

Ирина Васькянина. Источник фото: канал «А поговорить?»/ YouTube

Проблемы с анализами

Васькянина со смехом рассказывала, как у медиков Реутовской больницы брали анализ на COVID-19. Ее поразило, что шпатели для мазка из зева изначально были подготовлены для другой цели.

«Выдали шпатели урогенитальные для мужского мочеиспускательного канала, замотанные в бумагу. А потом выдали баночки из-под мочи, <…> не дали никакую инструкцию — через сколько после еды, в каких местах зева брать», — возмущалась Васькянина.

Но есть ли действительно проблема в том, что мазок пришлось брать урогенитальным шпателем? Главное все-таки не чем, а как это сделать, считает главврач Серпуховского кожвендиспансера Галина Алехина. На базе ее диспансера работает лаборатория для исследования коронавируса, куда централизованно направляют анализы пациентов из больниц региона.

«Ничего такого в этом нет — какая разница, чем берется этот [мазок из зева]. Эти палочки есть очень хорошего качества. Вплоть до того, что любыми палочками — лишь бы вискозная была ватка — можно взять тест на COVID-19. Главное, чтобы грамотно было помещено в транспорт, чтобы была хорошая доставка, не было заморозки, вовремя был обработан тест. А уж придираться к этим палочкам…» — объяснила Алехина.

О том же сказано и в документах Роспотребнадзора. «Мазки берут сухими стерильными зондами с ватными тампонами вращательными движениями с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки после предварительного полоскания полости рта водой», — сказано в методических указаниях надзорного ведомства.

Среди компаний, которые сейчас проводят тесты за деньги, многие используют именно такие зонды. Клиенты частных клиник, которые самостоятельно заказывали тесты к себе на дом, также сообщили, что им приходили материалы, содержащие в себе урогенитальный шпатель.

Пушкино

Странная история в фильме произошла и с Пушкинской районной больницей имени Розанова. Кадры с геолокацией «Районная больница города Пушкино» появляются после 30-й минуты и идут на фоне рассказов «Альянса врачей» о том, что «главные врачи боятся потерять места и вынуждены докладывать то, чего нет на самом деле».

На кадрах люди из «Альянса» заносят коробки с гуманитарной помощью якобы в Пушкинскую больницу. Однако в Минздраве Подмосковья заявили, что здание на видео не имеет никакого отношения к Пушкинской районной больнице. Это «360» подтвердили и в пресс-службе медучреждения.

«Мы прекрасно знаем наши здания. Ничего похожего у нас нет», — рассказала специалист по связям с общественностью Московской областной больницы имени профессора Розанова Лариса Кондратенко.

Она добавила, что акушерского отделения (вывеску с таким названием можно заметить в фильме Шихман) при больнице Розанова нет. В Пушкино есть родильный дом.

Вот так выглядит больница на самом деле:

Ивантеевка

Фильм «Вирус молчания» начинается с Ивантеевки. Зрителям показывают обшарпанное здание, куда приносят средства индивидуальной защиты. Медработница уже внутри помещения говорит, что врачам нужна «настоящая защита», но и полученные костюмы тоже подойдут.

При этом надо понимать, что показанная постройка — это не Ивантеевская центральная городская больница. Людей там не лечат.

«В здании, которое демонстрируется в кадре, не оказывается медицинская помощь жителям. На данный момент решается вопрос о его реконструкции или сносе, поэтому оно временно используется как складское помещение, в том числе для складирования средств индивидуальной защиты», — заявили в Минздраве Подмосковья.

Привезенные костюмы — благотворительная помощь одной политической партии, а не поставки необходимых СИЗ.

В ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ» заявили, что у них достаточно СИЗ — защитных костюмов, очков, респираторов, а также антисептиков. В частности, там есть 10 тысяч защитных масок.

Работаю в Ивантеевской больнице, в новом отделении для приема тяжелых больных с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Для работы мы всем обеспечены. У нас есть все защитные средства, но работать нам здесь тяжело. Кто-то ловит хайп — оставьте нас в покое. Дайте нам работать! Светлана Ширманова медик.

Новое отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией находится в бывшем здании родильного дома. На трех этажах расположили 80 коек, восемь из них реанимационные.

Солнечногорск

В фильме появляется медсестра из больницы Солнечногорска Нила Клишина. Она говорит о нехватке защитных костюмов и масок. Ситуацию «360» прокомментировала главный врач ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» Лариса Борисова.

Двухнедельный запас [средств личной защиты] Минздрав нам обеспечил. Сейчас у нас вообще нет никаких проблем. Маски есть, костюмы есть, респираторы Лариса Борисова.

По ее словам, Клишина работает в хирургическом отделении. Защитные костюмы нужны только тем, кто работает в инфекционном секторе. Борисова считает, что медсестра не понимает, «что такое СИЗ для работы».

В противочумных костюмах также работают те, кто берет мазки у людей с подозрением на коронавирус, приемное отделение и кабинет рентгена.

«Всех остальных в СИЗ одевать мы не должны. Все остальные у нас чистые отделения. Там пациенты с COVID-19 априори не лежат», — подчеркнула она.

Главврач признала, что в начале борьбы с коронавирусом масок действительно не хватало. «Чтобы обезопасить сотрудников, мы шили. Четырехслойную маску никто не отменял. Ее действие доказано», — отметила Борисова.