В день — до 500 километров на водителя. Новые машины неотложной помощи передали больницам Подмосковья
Машины получили медицинские учреждения Солнечногорска, Талдома, Серпухова, Чехова, Дубны, Долгопрудного, Лыткарина и других округов. Важное преимущество таких автомобилей — наличие специальных носилок.
К сожалению, еще плюсовая госпитализация. Растет. Не так сильно, как на прошлой неделе. Где-то 100-150 коек мы каждый день добавляем, поэтому нагрузка на здравоохранение — она очень увеличилась. Но и маршрутизация у нас непростая. Поэтому неотложка имеет, конечно, очень приниципальное значениеАндрей Воробьев.
Во время пандемии количество вызовов врачей выросло в разы. Переработки стали регулярными, а нагрузка увеличилась и для водителей. Например, в день каждая машина может проезжать до 500 километров. А прежний транспорт порой уже изношен.
«Новые автомобили комфортные. Главное — экономичные. Есть специальные носилки. Они нам как глоток воздуха», — отметил водитель Солнечногорской ЦРБ Евгений Дрыгунов.
Во время самой транспортировки больной может располагаться как лежа на носилках, так и сидя. Сопровождает его врач.
Выплаты врачам
В области медицинские работники, принимающие пациентов с коронавирусом, а также все, кто в этом помогает, уже получают дополнительные выплаты. Средства выделяют из федерального и регионального бюджетов.
Наша задача — поддержать медиков. Сегодня, вчера все получат, получили уже федеральные и региональные доплаты. Они будут приходить ещеАндрей Воробьев.
Российское правительство выделило Подмосковью еще свыше 465 миллионов рублей на доплаты всем врачам, борющимся с инфекцией. А всего регионы получили больше 12 миллиардов.
Новые реанимобили для скорой помощи
Также в Подмосковье подстанциям скорой помощи передали новые реанимобили. В каждом есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф и все необходимое оборудование.
Эти машины направили в округа, где службы скорой помощи нуждаются в них больше всего.