Подмосковные больницы получили 36 новых машин для неотложной медицинской помощи. Они помогут врачам быстрее добраться до пациентов, которым нужен осмотр на дому. Ключи от автомобилей вручил губернатор.

Машины получили медицинские учреждения Солнечногорска, Талдома, Серпухова, Чехова, Дубны, Долгопрудного, Лыткарина и других округов. Важное преимущество таких автомобилей — наличие специальных носилок.

К сожалению, еще плюсовая госпитализация. Растет. Не так сильно, как на прошлой неделе. Где-то 100-150 коек мы каждый день добавляем, поэтому нагрузка на здравоохранение — она очень увеличилась. Но и маршрутизация у нас непростая. Поэтому неотложка имеет, конечно, очень приниципальное значение Андрей Воробьев.

Во время пандемии количество вызовов врачей выросло в разы. Переработки стали регулярными, а нагрузка увеличилась и для водителей. Например, в день каждая машина может проезжать до 500 километров. А прежний транспорт порой уже изношен.

«Новые автомобили комфортные. Главное — экономичные. Есть специальные носилки. Они нам как глоток воздуха», — отметил водитель Солнечногорской ЦРБ Евгений Дрыгунов.

Во время самой транспортировки больной может располагаться как лежа на носилках, так и сидя. Сопровождает его врач.

Выплаты врачам

В области медицинские работники, принимающие пациентов с коронавирусом, а также все, кто в этом помогает, уже получают дополнительные выплаты. Средства выделяют из федерального и регионального бюджетов.

Наша задача — поддержать медиков. Сегодня, вчера все получат, получили уже федеральные и региональные доплаты. Они будут приходить еще Андрей Воробьев.

Российское правительство выделило Подмосковью еще свыше 465 миллионов рублей на доплаты всем врачам, борющимся с инфекцией. А всего регионы получили больше 12 миллиардов.

Новые реанимобили для скорой помощи

Также в Подмосковье подстанциям скорой помощи передали новые реанимобили. В каждом есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф и все необходимое оборудование.

Эти машины направили в округа, где службы скорой помощи нуждаются в них больше всего.