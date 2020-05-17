«Можно двигаться вперед»: часть ограничений по коронавирусу в Подмосковье отменят с 18 мая

Московская область перешла к постепенному снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие изменения ждут область с 18 мая.

«С завтрашнего дня в Московской области мы отменяем несколько важных ограничений. Это были необходимые меры, сдерживавшие распространение вируса. Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram.

Он пояснил, что поэтапная отмена ограничений необходима для скорейшего возобновления работы экономики. Власти вместе с врачами, экспертами и Роспотребнадзором следят за тремя ключевыми цифрами, которые являются едиными для всей страны.

«Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше одного (у нас сейчас 0,9). Свободных коек в больницах — половина (у нас свободно 65%). Тестирований должно быть не менее 90 на 100 тысяч населения (у нас выполняется 120 тестов). Эти три цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется», — заверил глава региона.

При этом он добавил, что до полной победы над вирусом еще очень далеко, поэтому расслабляться рано. Но с 18 мая возобновят работу промышленные предприятия, бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ.

Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Однако положение дел в области по-прежнему непростое. В Подмосковье остается больше 25 активных очагов, где более трех тысяч человек контактные. Такой показатель требует четкой работы от системы здравоохранения. Именно поэтому многие ограничения пока сохраняются.

Электронные пропуска действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей. Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что снятие первых ограничений, к сожалению, не даст отдохнуть медикам. Работы с пациентами остается еще много. Но президент Владимир Путин поручил сделать все, чтобы медики, которые борются с вирусом и рискуют, получили доплаты.

«Мы это поручение выполним и обязательно проследим, чтобы все выплаты — и федеральные, и региональные — дошли до получателей. Во-первых, главные врачи не только расскажут своим сотрудникам о размере и порядке выплат, но и будут на связи 24 на 7, чтобы ответить на любые вопросы», — заявил губернатор.

Во всех медучреждениях на видном месте разместят информацию с мобильными телефонами руководителей. Туда сможет позвонить каждый медик, который считает, что не получил выплату или получил не все деньги. Кроме того, в Подмосковье появится специальная комиссия, куда можно будет обратиться с вопросами, позвонив по номеру: 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов. Он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения.

«В заключение хочу поблагодарить жителей. Большинство из вас последние недели вели себя ответственно, благодаря этому мы можем теперь сделать шаг вперед. Но угроза пока не миновала. Маски, перчатки и всем уже хорошо известные правила нам все еще нужны. Прошу вас, соблюдайте их сами и помогите соблюдать близким», — заключил губернатор Подмосковья.