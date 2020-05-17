Больницу в Балашихе за две недели переоборудовали под пациентов с подозрением на COVID-19
«Больницу перепрофилировали в авральном режиме за две недели», — отметил он.
Минздрав поручил выделить койки для лечения больных с пневмонией и подозрением на коронавирус. После этого в больнице начались подготовительные работы. Однако медучреждение полностью не закрывали, а освобождали по одному этажу.
Изначально в главном четырехэтажном корпусе работало шесть кислородных точек, сейчас их увеличили до 155. Помимо этого, рабочие сделали косметический ремонт, разделили помещения на «чистую» и «грязную» зоны с санпропускниками. Кроме того, теперь полностью переоборудовано инфекционное отделение. Там сделали боксы, реанимационную палату на два места, подвели кислород.
Всего в подмосковной больнице выделили 190 коек для больных с пневмонией.
«Госпитализация идет по скорой помощи или по работе с амбулаторно-поликлиническим звеном», — рассказал Хайдуков.
В приемном покое медики делают больному необходимое обследование: измеряют температуру, проводят исследование на компьютерном томографе или рентгене на предмет пневмонии. Если диагноз подтверждается, больных доставляют в больницу. А еще медики берут мазок на коронавирус. При получении положительного результата пациентов переводят в специализированное отделение в перепрофилированном роддоме в микрорайоне Саввино.
Ранее Саввинский родильный дом временно перепрофилировали в инфекционное отделение на 400 коек.
Все сотрудники Балашихинской областной больницы получили необходимые индивидуальные средства защиты: медицинские маски, бахилы, защитные очки и противочумные костюмы.
Медицинский персонал также получил стимулирующие выплаты за апрель в полном объеме. Средства перечислены в соответствии с указом президента России Владимира Путина и постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева от 15 мая.