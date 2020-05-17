Больницу в Балашихе за две недели переоборудовали под пациентов с подозрением на COVID-19

Филиал Балашихинской областной больницы № 3 — бывшую больницу имени Дегонского — переоборудовали для лечения пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части в этом медучреждении Валерий Хайдуков.

«Больницу перепрофилировали в авральном режиме за две недели», — отметил он.

Минздрав поручил выделить койки для лечения больных с пневмонией и подозрением на коронавирус. После этого в больнице начались подготовительные работы. Однако медучреждение полностью не закрывали, а освобождали по одному этажу.

Изначально в главном четырехэтажном корпусе работало шесть кислородных точек, сейчас их увеличили до 155. Помимо этого, рабочие сделали косметический ремонт, разделили помещения на «чистую» и «грязную» зоны с санпропускниками. Кроме того, теперь полностью переоборудовано инфекционное отделение. Там сделали боксы, реанимационную палату на два места, подвели кислород.

Всего в подмосковной больнице выделили 190 коек для больных с пневмонией.

«Госпитализация идет по скорой помощи или по работе с амбулаторно-поликлиническим звеном», — рассказал Хайдуков.

В приемном покое медики делают больному необходимое обследование: измеряют температуру, проводят исследование на компьютерном томографе или рентгене на предмет пневмонии. Если диагноз подтверждается, больных доставляют в больницу. А еще медики берут мазок на коронавирус. При получении положительного результата пациентов переводят в специализированное отделение в перепрофилированном роддоме в микрорайоне Саввино.

Ранее Саввинский родильный дом временно перепрофилировали в инфекционное отделение на 400 коек.

Все сотрудники Балашихинской областной больницы получили необходимые индивидуальные средства защиты: медицинские маски, бахилы, защитные очки и противочумные костюмы.

Медицинский персонал также получил стимулирующие выплаты за апрель в полном объеме. Средства перечислены в соответствии с указом президента России Владимира Путина и постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева от 15 мая.