Вопросами доплат подмосковным медикам займется специальная комиссия

Он напомнил, что президент поручил регионам сделать все, чтобы медики, которые ведут сейчас борьбу с коронавирусом получили все положенные им выплаты.

«Мы это поручение выполним и обязательно проследим, чтобы все выплаты — и федеральные, и региональные — дошли до получателей», — заявил губернатор Московской области.

С коллективами встретятся главные врачи, которые расскажут о порядке и размерах выплат. Кроме того, руководители больниц будут на связи круглосуточно. Во всех больницах и медицинских учреждениях появится информация с номерами их мобильных телефонов, чтобы каждый работник мог туда позвонить, если он считает, что ему выдали не все деньги.

С жалобами и вопросами медицинские работники смогут обратиться и правительственную комиссию. Каждое поступившее обращение проконтролирует первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, курирующий сектор здравоохранения. Обращение можно передать по телефону: 8 (495) 990-77-77.

Выдать доплаты медицинским работникам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией поручил во время своего обращения президент России Владимир Путин. Деньги должны получить, как работники больниц, так подстанций скорой помощи, включая водителей, которые доставляют зараженных пациентов до места лечения. Выплаты предусмотрены за апрель, май и июнь.

Однако в ряде регионов чиновники начали проводить расчет по выплатам не по факту работы медика, а по времени, которое специалист провел в «красной зоне», где находятся зараженные. В итоге врачи и медсестры получали суммы в десятки раз меньше, чем те, о которых говорил президент. Медицинские работники стали записывать обращения к федеральным властям с просьбой разобраться в ситуации. По их обращениям начал проверки Следственный Комитет.

В ходе совещания в минувшую пятницу Владимир Путин назвал действия чиновников «бюрократической канителью». Он заявил, что речь шла о прямых выплатах всем, кто работает с зараженными коронавирусными вне зависимости от времени работы.

В минувшую субботу правительство выпустило постановление, где указало, что федеральные выплаты медицинские работники получают по факту, а не по времени. Выдачу денег распространили и на водителей арендованных машин скорой помощи. Кроме того, в кабмине отметили, что средства до медиков нужно доводить сразу, не дожидаясь дня зарплаты.

Новый транш в 22,4 миллиарда рублей должен покрыть выплаты за май. За доведением средств будет следить Минздрав. Федеральное казначейство обеспечит перечисление средств до субъектов за выходные дни.