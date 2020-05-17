ВОЗ разрешила выбрасывать медицинские маски с обычным мусором

Использованные медицинские маски через какое-то время не представляют собой угрозу. Эти средства защиты можно выбрасывать как обычные бытовые отходы.

«Их (маски — прим. ред.) нужно утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность непосредственно, когда снимаются, но после какого-то времени — практически нет», — приводит «Интерфакс» слова представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович.

Она добавила, что заразность масок связана не с использованием в быту, а с ношением в больнице. Вуйнович пояснила, что именно в больницах «высокая инфекционность». По ее словам, пока нет исследований об опасности использованных перчаток. Сейчас больше используют именно маски, поэтому масштабных данных по перчаткам нет.

Власти московского региона с 12 мая ввели обязательный масочный режим. В столице начался еще и перчаточный режим. Жители должны надевать средства индивидуальной защиты во всех общественных местах. За соблюдением правил следят правоохранители. В случае нарушений гражданам грозит штраф.