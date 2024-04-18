Мир 18 апреля 2024, 07:45 Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области Украины

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В Ивано-Франковской области Украины раздались взрывы. Об этом сообщил украинский канал «Общественное».

В 06:14 в регионе зазвучали сирены воздушной тревоги. Примерно через час оповещения прекратились. Об этом в Telegram-канале писала председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

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По данным на 07:30, воздушная тревога не действует ни в одном украинском регионе.

Согласно информации, которую РИА «Новости» предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские силы нанесли удар по складам в Ивано-Франковске и аэродрому в Коломые Ивано-Франковской области.

В ночь на 18 апреля взрывы также звучали в Киевской области, а днем ранее их слышали в Чернигове и в Одессе. Позже СМИ писали, что ВС России ликвидировали в Чернигове командный пункт ВСУ. В Одессе удар пришелся по портовой инфраструктуре.В Кривом Роге взрыв прозвучал вечером 16 апреля. В городе начались перебои с электричеством.