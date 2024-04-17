17 апреля 2024, 10:12
Взрыв прогремел в Одессе, в городе объявили воздушную тревогу
«Зеркало недели»: в Одессе зафиксировали взрыв
Звуки взрыва прозвучали в Одессе, власти объявили в городе воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Информацию о воздушной тревоге подтвердил официальный ресурс оповещения граждан. Сирены также прозвучали в Николаевской области.
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Украинские власти не стали комментировать ситуацию.
Ранее ВСУ с помощью дронов атаковали Орловскую область. Губернатор региона Андрей Клычков рассказал, что российские системы противовоздушной обороны успешно сбили БПЛА. В результате атаки никто не пострадал.
Взрывы в ночь на 17 апреля услышали жители Крыма. По данным Telegram-канала Shot, в северной части полуострова начался пожар. Авторы издания отметили, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. Официальные сообщения о произошедшем не поступали. Российские военные также отразили атаку БПЛА в Крыму 14 апреля — над акваторией Черного моря системы ПВО ликвидировали пять дронов.
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Украина
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