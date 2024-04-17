Мир 17 апреля 2024, 07:03 После удара крылатой ракетой в Кривом Роге прогремел взрыв «Фронтовая птичка»: Су-34 ракетой Х-59 поразил цель в Кривом Роге Bai Xueqi/XinHua / Global Look Press

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Российская тактическая авиация нанесла удар по Днепропетровской области. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил цель в Кривом Роге, сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По информации журналистов, в Кривом Роге 16 апреля около 21:50 прогремел взрыв. Российский Су-34 поразил цель крылатой ракетой Х-59. Какой именно объект пострадал, неизвестно.

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Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили только через 10 минут после предполагаемого удара. Власти не сообщали об атаке.

Ночью 17 апреля громкие звуки услышали на севере Крымского полуострова. Telegram-канал Shot сообщил, что сработала система ПВО. В соцсетях появилась информация о взрывах и пожаре в Джанкое, где находится военный аэродром. Официально информацию о возможной атаке не комментировали.