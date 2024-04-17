17 апреля 2024, 16:34
ВС России поразили командный пункт ВСУ в Чернигове
«Военное обозрение»: ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Чернигове
ВС России ударили ракетами по военным целям в Чернигове и, предположительно, ликвидировали командный пункт ВСУ. Об этом написал Telegram-канал «Военный обозреватель».
Кроме того, по информации Telegram-канала «Донбасский партизан», пункт управления располагался в здании гостиницы «Профсоюзная» и в этот день там проходило совещание руководства оперативного командования «Север» ВСУ. По командному пункту прилетели три авиаракеты. В СМИ сообщили о значительных разрушениях и о том, что на месте много машин скорой помощи. Отмечалось также, что в совещании участвовал генерал-лейтенант Дмитрий Красильников, командующий группой войск на одном из направлений СВО. О том, пострадал ли он, ничего не известно.
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Взрывы в Чернигове прогремели днем 17 апреля. В регионе объявили воздушную тревогу (по данным на 16:15, сирены уже не звучат), жителей попросили спуститься в укрытия.
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