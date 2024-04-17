17 апреля 2024, 12:21
Перебои с электричеством начались в Кривом Роге после удара ВС России
Лебедев: в Кривом Роге после удара ВС РФ начались перебои с электричеством
Перебои с электроснабжением начались в Кривом Роге после российского удара. Об этом ТАСС рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.
«Пока без конкретики, город очень длинный, но сообщают про перебои со светом», — заявил он.
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Ранее российская тактическая авиация нанесла удар по Днепропетровской области. Экипаж истребителя Су-34 поразил цель в Кривом Роге крылатой ракетой Х-59.
Утром 17 апреля звуки взрыва прозвучали в Одессе. В городе объявили воздушную тревогу. Сирены также звучали в Киеве и Николаевской области.
В ночь на среду взрывы услышали жители Крыма. Официальных данных по этому поводу не поступало.
ВС России 14 апреля отразили атаку беспилотников над акваторией Черного моря. Средства ПВО сбили пять беспилотников.
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