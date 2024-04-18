Мир 18 апреля 2024, 01:04 Взрывы раздались в Киевской области Unsplash

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Жители Киевской области услышали взрывы. Об этом сообщил украинский 24-й канал.

В нескольких регионах страны объявили воздушную тревогу. В Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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Днем 17 апреля стало известно о серии взрывов в Чернигове. В регионе тоже включили сирены воздушной тревоги. Как сообщили украинские журналисты, в Черниговской области заметили ракеты, летевшие на Киев. Местным жителям приказали спрятаться в укрытиях. После прилета снарядов заметили дым.

До этого воздушную тревогу объявляли в Одессе. Также в регионе прозвучали звуки взрывов. Исходя из информации от официального ресурса по оповещению населения, ввели воздушную тревогу. Еще сирены гудели в Николаевской области Украины. В этот же день стало известно о перебоях с электричеством в Кривом Роге после ударов.