17 апреля 2024, 16:38
ВС России ударили по портовой инфраструктуре в Одессе
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по инфраструктуре порта в Одессе
Российские силы ударили по инфраструктуре порта в районе Одессы. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Одесса — прилет. В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени», — сообщил он.
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Подробностей об ударе нет. Известно, что дороги в сторону порта и набережной оцепили, туда пропускают только машины скорой помощи.
Утром 17 апреля в Одессе раздался взрыв. В Одесской области звучала воздушная тревога.
Днем взрывы также слышались в Чернигове. По данным СМИ, российские военнослужащие, предположительно, поразили украинский командный пункт, расположенный в здании гостиницы, причем в этот день там проходило совещание руководства оперативного командования «Север» ВСУ.
Накануне вечером ВС России поразили крылатой ракетой военную цель в Кривом Роге в Днепропетровской области. После атаки в городе начались проблемы с подачей электричества.
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