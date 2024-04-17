17 апреля 2024, 13:37
В Чернигове прогремели взрывы
«Новини.LIVE»: серия взрывов произошла в Чернигове
В Чернигове прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил украинский портал «Новини.LIVE» со ссылкой на местных жителей.
В регионе объявили воздушную тревогу.
Реклама
По данным украинского издания «Страна.ua», ракеты в Черниговской области летят курсом на Киев. Жителей призвали пройти в укрытия. После прилета в городе заметили дым.
Российская авиация нанесла удар по Днепропетровской области. Экипаж истребителя Су-34 поразил цель в Кривом Роге, в городе начались перебои с электричеством.
Жители Одессы утром 17 апреля также слышали звуки взрывов, в городе зазвучали сирены воздушной тревоги. Такое же оповещение запустили в Николаевской области и Киеве.
Ракеты
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама