Происшествия 17 апреля 2024, 13:37 В Чернигове прогремели взрывы «Новини.LIVE»: серия взрывов произошла в Чернигове

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В Чернигове прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил украинский портал «Новини.LIVE» со ссылкой на местных жителей.

В регионе объявили воздушную тревогу.

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По данным украинского издания «Страна.ua», ракеты в Черниговской области летят курсом на Киев. Жителей призвали пройти в укрытия. После прилета в городе заметили дым.

Российская авиация нанесла удар по Днепропетровской области. Экипаж истребителя Су-34 поразил цель в Кривом Роге, в городе начались перебои с электричеством.

Жители Одессы утром 17 апреля также слышали звуки взрывов, в городе зазвучали сирены воздушной тревоги. Такое же оповещение запустили в Николаевской области и Киеве.