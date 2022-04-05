Венгрия обсудит с Россией перевод платежей за газ в рубли

Государственная энергетическая компания Венгрии MVM ведет переговоры с «Газпромом» о переводе расчетов за топливо за рубли. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

«Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала долгосрочный контракт с „Газпром экспортом“, эти вопросы обсуждаются», — заявил российский дипломат.

Официальных комментариев венгерских властей по вопросу расчета за газ в рублях не поступало, отметил посол.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил правительству организовать перевод платежей за газ в рубли, это требование касается недружественных стран. Указ вступил в действие 1 апреля. В Кремле заявили, что при отсутствии платежей поставки топлива будут остановлены. Страны «Большой восьмерки» выразили несогласие с позицией России, об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.