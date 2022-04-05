Европа признала невозможность газового эмбарго в отношении России

Евросоюз в настоящее время не рассматривает возможность газового эмбарго в отношении России. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, чьи слова привел ТАСС.

Он также подчеркнул, что в будущем введение эмбарго должно зависеть не от объема его ущерба для экономики ЕС, а только от развития ситуации на Украине. Ожидается, что новые санкции в отношении РФ министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят во вторник, 5 апреля, на плановой встрече в Люксембурге.

«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем», — сказал Джентилони.

Он также добавил, что Евросоюз должен быть готов «платить цену» за применение экономических мер давления на Россию. Также еврокомиссар не обошел вниманием требование России платить за газ в рублях. Он подчеркнул, что Еврокомиссия намерена не допускать в этой ситуации нарушений контрактов.

«Что касается оплаты за газ в рублях, я могу лишь повторить, что большинство контрактов [с Россией] номинированы в долларах и евро, и мы должны соблюдать контракты», — сказал он.

Ранее председатель Еврогруппы Паскаль Донохью сообщил, что 5 апреля министры экономики и финансов стран Евросоюза планируют обсудить новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге.