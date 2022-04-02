Премьер Венгрии заявил о парализации экономики страны в случае отказа от ресурсов России

Экономическая ситуация в Венгрии может значительно ухудшиться в случае введения санкций против энергетического импорта из России. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Если мы введем санкции на импорт энергоносителей, а они [в России] перекроют трубопроводы, то в Венгрии не просто станет холоднее, [не просто] температура снизится на один-два градуса, а вся страна окажется парализована», — сказал Орбан. Его слова привело агентство Associated Press.

В том случае, если Венгрии придется отказаться от российских энергоресурсов, уверен премьер, то в стране закроются предприятия, а многие люди потеряют работу.

Польский президент Анджей Дуда ранее раскритиковал власти Венгрии за нежелание отказываться от закупок российского газа. По его словам, стране будет «дорого стоить» такая политика в отношении России. При этом Дуда отметил, что до такой «огромной» энергетической зависимости от РФ довел Венгрию не Орбан. По мнению польского лидера, венгерский премьер сам оказался в трудном положении.