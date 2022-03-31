Путин подписал указ о рублевых расчетах за газ с недружественными странами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. Они будут проводиться в рублях.

Президент сообщил, что западные страны должны будут открыть счета в российских банках для оплаты газа. Указ вступит в силу 1 апреля.

Путин отметил, что если недружественные страны начиная с этой даты не начнут платить за поставки в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

«Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты», — предупредил глава государства в ходе совещания по вопросам развития авиастроения и авиасообщения.

Решение о порядке оплаты поставок газа в рублях Путин назвал шагом к финансовому суверенитету РФ. По его словам, Россия намерена двигаться по долгосрочному плану по увеличению торговли в рублях и национальных валютах надежных партнеров.

Согласно указу президента, порядок оплаты газа в рублях при поставках в недружественные страны касается только поставок «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов определен Газпромбанк, уточнило РИА «Новости».