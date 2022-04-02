Литва первой из стран ЕС отказалась от российского газа

Власти Литвы объявили о полном отказе от поставок российского газа начиная с начала апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства энергетики страны.

В ведомстве отметили, что оператор газовых сетей Литвы Amber Grid зафиксировал полную приостановку поставок энергоносителя. В министерстве подчеркнули, что полностью обеспечивают себя природным газом, который поступает через терминал в Клайпедском порту.

Республика приобрела его за 101 миллион евро и обязалась на протяжении 10 лет платить еще по 56 миллионов евро в год норвежской компании Hoeg LNG за аренду базового судна, которое впоследствии перейдет в собственность Литвы.

Президент страны Гитанас Науседа заявил, что если Литва смогла отказаться от российского газа, то сможет и вся остальная Европа.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о переводе всех газовых контрактов с недружественными странами в рубли. Российский лидер отметил, что если покупатели не согласятся на новые условия, то действие всех контрактов остановят. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оплата по поставкам, которые начались в апреле, пройдет в начале следующего месяца. Поэтому у иностранных покупателей есть время для открытия рублевых счетов.