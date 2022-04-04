Латвия изучит возможность оплаты российского газа в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях. В компании отметили, что такой порядок возможен и «формально не нарушает санкционный режим». Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Latvijas Gāze.

Компания «продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна», отмечено в сообщении. По данным председателя правления, запасов природного газа в хранилищах компании достаточно, чтобы выполнить обязательства перед потребителями.

Ранее оплату за газ в рублях допустила Словакия. Первой из стран ЕС от российского газа решила отказаться Литва.

Указ президента РФ Владимира Путина о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами вступил в силу 1 апреля. Президент сообщил, что для оплаты газа западные страны должны будут открыть счета в российских банках. Такая мера принята из-за экономической войны Запада против России.