Словакия допустила оплату за газ из России в рублях

Поставки газа в Словакию нельзя остановить, заявил глава Минэкономики страны Рихард Сулик. Поэтому государство готово платить за топливо в рублях.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — заявил министр в эфире Словацкого ТВ. Его слова процитировало РИА «Новости».

Словакия, как напомнил глава Минэкономики страны, закупает в России порядка 85% необходимого ей газа. Суслик поддерживает диверсификацию поставок топлива, однако, по его мнению, для этого потребуется несколько лет.

При этом на решение актуальной ситуации с импортом есть порядка шести недель, считает Суслик.

Глава ведомства добавил, что выступает за то, чтобы в этом вопросе страна действовала совместно в рамках Евросоюза и искали общее решение.

«Но нас нельзя отрезать от газа», — подчеркнул Суслик.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчета за российский газ с недружественными странами. Теперь его будут продавать за рубли. Указ вступил в силу 1 апреля. Россия приняла такое решение не для того, чтобы как-то ущемить или проучить другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что смысл этого решения заключался в другом.