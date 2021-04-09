Родные пропавших без вести в Карабахе заблокировали здание Минобороны Армении

В Ереване у здания Министерства обороны собрались родственники пропавших без вести в Нагорном Карабахе. Они перекрыли доступ к зданию машинами утром 9 апреля.

Протестующие требуют ускорить поисковые работы, сообщило РИА «Новости». У здания дежурят сотрудники полиции.

В среду, 7 апреля, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, на улицы Еревана вышли участницы оппозиционного движения «Вето». Они требовали отставки Пашиняна, протестующих разогнала полиция.

Боевые действия на территории спорного Нагорного Карабаха возобновились между Арменией и Азербайджаном в конце сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября было подписано трехстороннее мирное соглашение. Помимо противоборствующих стран в нем приняла участие Россия. Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших, а в регионе разместились российские миротворцы.

Народ Армении был недоволен условиями мирного соглашения. После его подписания в стране начались протесты с требованием отставки премьер-министра Пашиняна.