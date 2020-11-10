«Путин может нести мир». Что для России значит окончание войны в Карабахе

Теперь Армения передаст часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний, в свою очередь, обеспечит коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.

Более того, в Карабах уже отправили первых российских миротворцев. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил и о вводе в регион турецкого контингента, однако он в соглашении не упоминается. Алиев успел назвать документ «капитуляцией» Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян же отметил, что проанализировал ситуацию и не увидел иного выхода для своей страны. Он подчеркнул, что решение было трудным. После этого в Ереване вспыхнули протесты. Оппозиция заявила о планах сорвать соглашение.

Зачем России перемирие?

Перемирие в Карабахе нужно России по целому ряду обстоятельств: и по тактическим, и по стратегическим соображениям, и с точки зрения подтверждения своей роли на мировой арене. Об этом в разговоре с «360» заявил руководитель Института политкультуры и стратегий цивилизационного развития Виталий Волчков.

«Москва выступает здесь в качестве миротворца. Это та роль, которая и раньше была присуща исторической России. Теперь ее все чаще пытается примерять на себя нынешнее руководство. Это еще одно подтверждение международного статуса России как страны, которая может разрешать международные конфликты», — отметил собеседник.

По его словам, если Москва добьется мира, это будет большая «моральная победа». Помимо того, что это предотвратит гибель людей, это укрепит позиции России в регионе.

Двоякая роль Москвы

Роль России оказалась очень двоякой, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. С одной стороны, Россия помогла остановить боевые действия. Это позволило спасти жизни и прекратить огонь недалеко от ее границ. С другой стороны, российские власти за это соглашение мало кто поблагодарит, потому что в Армении были завышенные ожидания от Москвы. Теперь Россия для многих оказывается в положении не спасителя, а того, кто не защитил.

Россия выступает в роли гаранта сохранения армянского присутствия в Карабахе. Не будь России, еще несколько недель — и Армении там не было бы ни в каком виде. Это была бы полная катастрофа. Сейчас же удалось что-то сохранить. Но мы с вами рассуждаем логически, холодно, а там у людей эмоции Алексей Макаркин политолог.

Ситуация для России была сложной, потому что она союзник Армении. Но при этом РФ не хотела проблем с Азербайджаном. Об этом «360» рассказал политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер.

«Россия буквально оказалась между двух огней. При этом она единственная страна, которая смогла сказать обоим участникам конфликта: „Достаточно“», — добавил собеседник.

Зачем там российские миротворцы?

Российские миротворцы нужны в Карабахе для того, чтобы предотвратить неконтролируемые провокации со стороны участников конфликта, отметил Волчков. Он уверен, что это единственное средство для того, чтобы реальный вооруженный конфликт был приостановлен. С ним согласен и Макаркин.

Если с определенных территорий вышли бы вооруженные формирования Армении и образовался вакуум, то уже через несколько дней Азербайджан прошел бы парадом по Степанакерту. Сейчас этого не произойдет. Российские силы — гарант выполнения соглашений Алексей Макаркин политолог.

Тот факт, что это именно российские миротворцы, крайне важен, потому что Россия — наиболее заинтересованная страна в стратегическом разрешении этого конфликта, добавил Волчков. Остальные же силы, косвенно или прямо участвующие в конфликте, волнуются лишь о достижении собственных целей.

«Путин может нести мир»

Весь мир наблюдает за происходящим в США после оглашения результатов выборов президента, поэтому в западных газетах практически нет информации о конфликте в Карабахе, отметил Уорнер.

«Эта тема не находится на первых полосах международных газет, но это явно позитивный момент для образа Владимира Путина в глазах иностранцев. Я говорю о том, что он способствовал перемирию. Это точно улучшило его репутацию как мирного посредника. На Западе постоянно говорят, что он вторгся в Крым, в Восточную Украину и так далее. А Карабах — пример того, как Путин может нести мир», — подчеркнул собеседник «360».

Он отметил, что ни ООН, ни ОБСЕ не обладают каким-либо весом в регионе конфликта для налаживания мира. Здесь могла справиться лишь Москва. При этом появись российские войска в любой другой точке мира, все бы заговорили о вторжении, а в этой ситуации приняли Россию как миротворца.

То, что сделал Путин, — это хорошо. Я бы не стал номинировать его за это на Нобелевскую премию, но то, чего он добился, — это отлично. Он единственный, кто мог все это остановить, и он это сделал Дэниел Уорнер политолог.

Политолог добавил, что Москва вмешалась в конфликт стран, расположенных рядом с ее границами. Это показало, что Россия может позаботиться о собственных соседях.