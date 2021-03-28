Отставка Пашиняна ничего не решит. Любому премьеру придется поддерживать отношения с РФ

Отставка премьера Армении Никола Пашиняна носит технический характер, она нужна, чтобы провести внеочередные выборы. Но даже если победит оппозиция, ей все равно придется поддерживать отношения с Россией. Об этом «360» сообщил политолог Константин Калачев.

«После Пашиняна к власти может прийти сам Пашинян, потому что его отставка носит технический характер», — отметил эксперт.

Отставка Пашиняна связана исключительно с проведением внеочередной кампании по выборам парламента Армении.

«Если говорить о ситуации, то третьей силы, которая могла бы быть востребована большинством армян, пока не наблюдается. А что касается позиции Пашиняна, то для многих это выбор из большего и меньшего зла, и я не скажу, что у Пашиняна нет шансов. Шансы у него есть, и весьма неплохие», — отметил политолог.

Калачев отметил, что все разговоры о том, что Пашинян — прозападный политик, сильно преувеличены. По его словам, сейчас все партии в Армении пророссийские.

«У нас есть пример Грузии, неужели нам мало этого урока? Когда все радовались, ликовали, вот „Грузинская мечта“, пророссийская партия, победит, и все будет хорошо. Но на самом деле „Грузинская мечта“, победив, оказалась точно такой же, ориентированной на национальные интересы Грузии, а не России», — сказал он.

Эксперт отметил, что не является сторонником упрощения в делении армянских партий на пророссийские и антироссийские.

«Политика — это вещь прагматичная. Любому армянскому политику придется с Россией поддерживать отношения в силу изолированности Армении, необходимости иметь союзника, потому что в конце концов можно потерять и Степанакерт. До тех пор, пока хотя бы часть Карабаха остается незанятой азербайджанскими войсками, у Армении выбора нет», — отметил Калачев.

Противники Пашиняна ранее устроили шумное шествие по центральным улицам Еревана. Они потребовали, чтобы Пашинян ушел в отставку насовсем, а не для внеочередных выборов. Сам Пашинян в воскресенье заявил, что подаст в отставку в апреле.