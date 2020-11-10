Стало известно, сколько сил Россия направит в Нагорный Карабах

Россия направит в Нагорный Карабах по крайней мере 22 самолета Ил-76 с миротворцами. Об это заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Уточняю график перевозки российского воинского контингента самолетами военно-транспортной авиации: 11 самолетов выполняют полеты в аэродромы назначения, 11 самолетов загружены — ожидают вылета», — доложили служащие центра начальнику НЦУО генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву. Об этом сказано в видео, которое оказалось в распоряжении телеканала «Звезда».

Мизинцев поручил подчиненным проверить график полетов лайнеров, обеспечить работу двух групп самолетов Ил-76 в воздушном пространстве Армении и Азербайджана. Каждый пул — по три борта. Интервалы между вылетами групп должны составлять не более трех часов.

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В одном из пунктов договора сказано, что в регион должны прийти российские миротворцы.

Всего туда приедут 1960 военнослужащих из РФ, также в Карабах доставят 90 российских бронетранспортеров и 380 единиц иной техники. Командование миротворческих сил России развернут в районе Степанакерта.