В Армении вновь накалилась обстановка между правительством в лице Пашиняна и оппозицией. Последняя потребовала его отставки и получила публичную поддержку военных. В стране началась новая волна протестов. Если раньше премьер жестко действовал против власти, то теперь стал грозить радикальным протестующим. В этом нет ничего нового, но ситуация стала рискованной.

Очередной политический кризис накрыл Армению после того, как 25 февраля генеральный штаб страны потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер уходить отказался и вместо этого уволил главу генштаба Оника Гаспаряна, попутно обвинив его в попытке военного переворота.

Впрочем, формально Гаспарян пока не лишился должности. Для того, чтобы решение Пашиняна вступило в силу, требуется подпись президента Армении Армена Саркисяна. А он пока держит нейтралитет и ничего не подписывает.

Пашинян не остановился на одних указах и вышел на улицы Еревана вместе со своими сторонниками. В центре города он выступил с речью, в которой рассказал, что предлагал Гаспаряну уйти в отставку добровольно.

«Я поговорил сегодня с президентом Армении. Если он не подписывает мое предложение об увольнении Гаспаряна, то, что, он присоединяется к госперевороту? Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдет, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа», — передал его слова «Би-би-си».

Премьер выразил уверенность в том, что народ не допустит переворота в стране и призвал военных держаться подальше от политики.

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить», — подчеркнул Пашинян.

Закончив свою акцию, он призвал оппозицию также успокоиться и начать вести переговоры. Однако, это не сработало. Протестующие заявили, что их главное требование — это отставка Пашиняна и они не уйдут, пока не добьются своего. Многие начали ставить палатки на площади перед парламентом страны.

Учитывая последние события, слова Пашиняна о том, что он управляет ситуацией в стране, могут оказаться не совсем точными. А вот угрозы применить более жесткие меры к оппозиционерам вполне.

«У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату (Пашинян пришел к власти в ходе „бархатной революции“. — Прим. ред)», — сказал он на митинге в Ереване.

Раскол элит

Армянский политолог Александр Искандарян отметил, что ситуация сейчас развивается довольно хаотично. Предсказать, чем все закончится, пока невозможно. Страна находится на очередной развилке и не исключен вариант того, что Пашинян каким-то чудом действительно удержит власть. Только это совершенно не значит, что правительство от этого станет более прочным.

Однако само происходящее не должно быть сюрпризом для кого-либо. В стране сейчас происходит раскол элит — армейская элита против политической в лице Пашиняна и его соратников. Противоречия между этими двумя блоками были всегда. Почти сразу после революции отношения между армией и властью были напряженными, а после проигранной войны в Карабахе все усугубилось.

Взрыв произошел сейчас, потому что сработал триггер на интервью Пашиняна, которое он дал в ответ на интервью бывшего премьера страны Сержа Саркисяна. То самое интервью, в котором он накинулся с критикой на «Искандеры». Оно вытащило наружу все внутриполитические распри, приведя к протестам.

По словам политолога, при этом в реакции Пашиняна на происходящее нет ничего нового или удивительного.

«Для Пашиняна чрезвычайно органично реагировать таким образом, собрав людей на площади и обратившись к ним», — заметил Искандарян.

И в желании премьер-министра, пришедшего к власти благодаря «бархатной революции», начать действовать жестко тоже все предсказуемо. Эксперт подчеркивает, что у Пашиняна были разные типы риторики, в том числе и жесткие. Например, он действовал так в отношении предыдущих лидеров страны. Теперь направит эту же жесткую политику на протестующих оппозиционеров. По-настоящему нового в его поведении мало.

Другое дело, что Армения сейчас находится на очередной развилке. В столице одновременно прошли два митинга: один в поддержку Пашиняна, другой с требованием отставки. В обоих звучала достаточно радикальная риторика, и у каждого были свои сторонники. Ситуация становится рискованной, но предсказать, что будет дальше пока невозможно.