Женщины в Ереване вышли на улицы против Пашиняна

Женщины вышли на улицы Еревана с требованием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну уйти в отставку. Женский марш начала разгонять полиция.

Женщины, которые вышли на улицы Еревана, являются членами оппозиционного движения «Вето». Они устроили акцию 7 апреля у здания правительства. Их единственное требование — отставка Пашиняна.

«Откройте двери, мы должны войти в здание и убрать оттуда протурецкое правительство, которое сдало наши земли и погубило тысячами наших ребят. Уйдите с дороги», — процитировал слова участниц акции ТАСС.

Полиция, по информации РИА «Новости», начала задерживать женщин движения «Вето» после того, как они начали забрасывать здание правительства яйцами.

Политолог Константин Калачев заявил «360», что отставка премьера Армении Никола Пашиняна носит технический характер, она нужна, чтобы провести внеочередные выборы.

В среду, 7 апреля, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в российской столице. Они обсудят проблемы в Нагорном Карабахе и поговорят о восстановлении экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.