Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Армении всех военнопленных после эскалации в Нагорном Карабахе. Об этом Алиев рассказал в пятницу в интервью иностранным СМИ, сообщил ТАСС.

Азербайджан вернул Еревану всех армянских граждан, которые попали в плен в ходе столкновений в Нагорном Карабахе, где ситуация обострилась осенью прошлого года. Азербайджанская сторона продолжает удерживать только тех, кто является террористами и диверсантами, по словам Алиева.

«Военнопленные, которые были у нас, — мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. <…> Любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна», — заявил президент Азербайджана.

Алиев также заявил, что Армения не предоставила Баку карты минных полей. По его словам, это можно считать преступлением.

Президент Азербайджана также рассказал о начале строительства международного аэропорта в Карабахе. Баку рассчитывает ввести его в эксплуатацию уже ранней осенью.

Россия с 15 февраля возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.