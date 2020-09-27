Россия между молотом и наковальней. С чего начался конфликт в Нагорном Карабахе и почему он важен для нас

Азербайджанцы и армяне более 30 лет не могут решить, кому достанется Нагорный Карабах. А сегодня ситуация снова обострилась. Но как на это отреагирует Россия и придется ли ей вступать в войну? Разбирался «360».

В воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе снова звучат выстрелы, есть погибшие и раненые. Министерство обороны Армении пообещало, что в этот раз ответ будет жестким. В Армении и Нагорном Карабахе уже объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

С чего все началось?

Первый раз армяне из Карабаха объявили себя независимыми еще в 1918 году. В результате армяне противостояли азербайджанским войскам, пока советские солдаты не подавили сопротивление. В советское время Нагорный Карабах решили оставить в пределах Азербайджанской ССР, но при этом власти предоставили им широкую областную автономию. За всю историю вопрос о передаче Карабаха Армении поднимался несколько раз — в 1945, 1963, 1977 и 1983 годах.

Тем не менее все, что происходило между Арменией и Азербайджаном до Горбачева, не предавалось широкой огласке, и власти активно работали над подавлением любых сопротивлений.

Обострение конфликта

Активное противостояние двух союзных республик началось в 1988 году. Тогда в годы перестройки уже имеющийся у народов межобщинный конфликт перерос в более острую форму. В 90-х конфронтация привела к открытым военным действиям. В 1994 году по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламента Киргизской Республики Федерального собрания и МИД РФ представители Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана подписали Бишкекский протокол. На время война приостановилась.

Однако весной 1991 года в Нагорно-Карабахской автономной республике азербайджанские омоновцы и войска МВД СССР провели операцию «Кольцо». Тогда депортации подверглось армянское население из 24 карабахских сел, а более 100 человек были убиты.

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991-го в Степанакерте. Баку признал это действие незаконным. В ходе разгоревшейся войны сотни тысяч мирных жителей решили покинуть места проживания.

Зацепит всех соседей

Военный обозреватель, полковник запаса и журналист Александр Жилин рассказал «360», что обстановка обострилась не только для соседних государств, но и для России.

Это очень важная тема. Там ситуация разворачивается очень драматично. В первую очередь для нас, для России Александр Жилин.

Как отметил эксперт, вокруг Белоруссии идет «схватка» и Кремль уже заявил, что просто так не отдаст на растерзание Минск. Но тут резко происходит эскалация карабахского конфликта. И все это неспроста.

«Согласно договоренностям в рамках ОДКБ Россия обязана выступить на стороне Армении. Подчеркиваю: обязана на стороне Еревана. Таким образом нас пытаются втянуть в стратегическую ловушку для того, чтобы всякого рода экстремисты <…> начали свои действия, возможно, даже террористические», — объяснил Жилин.

В воскресенье Эрдоган заявил, что будет выступать на стороне Азербайджана.

Это уже не региональная война, это война весьма серьезная. И мы оказываемся между молотом и наковальней Александр Жилин.

Собеседник «360» обратил внимание, что по линии фронта Азербайджан наступает весьма серьезно.

«Нам организовывают зоны напряженности по всему периметру наших границ, с другой стороны американцы увеличили интенсивность полетов стратегический бомбардировщиков <…>, это отвлекает наши ресурсы», — рассказал эксперт.

Белоруссия, как союзник, тоже требует помощи России, и в итоге «давление на Россию приобретает тяжелый характер».

Что будет делать Россия?

Мы вынуждены перестраиваться по ходу Александр Жилин.

«В Афганистане собраны очень приличные силы из числа ИГИЛ*. <…> Там все готово к началу наступления через наши бывшие советско-азиатские республики. <…> Мы видим подготовку к гибридной войне, которая может быть очень тяжелой», — уверен военный обозреватель.

По мнению эксперта, против России организовано шесть фронтов.

«У нас Сирия, Восточная Европа, <…> Украина, Белоруссия, <…> Армения, Азербайджан, Азия», — объяснил он.

Тем не менее довольно сложно сказать, чем все это закончится, но начинается все для того, чтобы «стартовали закулисные торги», считает Жилин.

На Кремль будут давить отдать Белоруссию — это однозначно Александр Жилин.

Вероятно, сегодня-завтра соберется совет безопасности, который даст оценку сложившейся ситуации и примет решения о дальнейших действиях, уверен эксперт. Чтобы понять, к чему все идет, Александр Жилин рекомендует смотреть на динамику событий.

*запрещенная в России террористическая организация