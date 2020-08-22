Пропавшего после протестов белоруса нашли мертвым

«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Кривцов пропал в Минске 12 августа, когда направлялся на работу в деревню в Королев Стан. С того времени на связь с родными он не выходил.

Как сообщила изданию Tyt.by супруга пропавшего мужчины, милиция нашла его тело в Минске. Он погиб По предварительной информации смерть не носит криминального характера. Побоев на теле нет.

Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич уточнила, что труп пропавшего мужчины нашли повешенным на дереве на улице Парниковой. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно о гибели жителя Минска Александра Тарайковского, который, по первоначальной версии, скончался после взрыва в руках самодельного взрывного устройства. Однако после того, как СМИ опубликовали видео стало известно, что в руках у него ничего не было. Министр внутренних дел Юрий Караев заявил тогда, что силовики не применяли летальное оружие к участникам. Назвать причину смерти участника протестной акции он затруднился и пояснил, что не работает следователем.

Житель Гомеля Александр Вихо скончался после решения суда об аресте на 10 суток. Его доставили в Следственный изолятор, но там ему стало плохо. Сотрудники милиции повезли его в больницу, но он скончался. Его задержали за участие в несанкционированных акциях протеста.

Третьим погибшим стал 19-летний участник антиправительственной акции в Минске. Он вышел на проезжую часть, где попал под колеса автомобиля. В пресс-службе МВД отметили, что водители просили юношу не мешать движению.

Житель Бреста Геннадий Шутов скончался в госпитале Минска. Как сообщил Следственный комитет Белоруссии, он был одним из участников протестной акции, кто с железными прутами напал на сотрудников правоохранительных органов. Когда силовики сделали предупредительный выстрел в воздух протестующие не остановились.

Один из правоохранителей расценил их поведение, как угрозу собственной жизни и прицелившись в плечо Шутову выстрелил. Однако из-за активного сопротивления непреднамеренно ранил его в голову. Пострадавшего срочно госпитализировали в местную больницу, но спасти его не смогли. В среду, 19 августа, он скончался. Следователи начали проверку по действиям Шутова и правомерности применения оружия сотрудником.

Несанкционированные протесты начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Первые дни акции перерастали в беспорядки и противостояние с сотрудниками ОМОН. В результате задержали более шести тысяч человек, несколько сотен участников, в том числе 120 сотрудников милиции, получили травмы.