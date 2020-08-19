Минздрав Белоруссии подтвердил смерть еще одного пострадавшего на акциях протеста
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть третьего пострадавшего на акциях протеста. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее о том, что умер раненый житель Бреста сообщали белорусские СМИ.
Как сообщил TUT.BY речь идет о 43-летнем Геннадии Шутове. Он скончался в Минском госпитале. Об этом изданию рассказали родственники умершего.
Семья искала мужчину двое суток. Очевидцы рассказали им, что в Шутова, вероятно выстрелили из крыши здания. В тот момент мужчина просто шел по улице.
Сначала пострадавшего госпитализировали в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом доставили в Минск. Шутова не стало утром 19 августа.