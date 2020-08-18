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    18 августа 2020, 15:47

    МВД Белоруссии сообщило о еще одном погибшем участнике протестов в Минске

    Андрей Иванов

    19-летний участник протестов погиб в Минске, на Партизанском проспекте. Он находился на проезжей части и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
    МВД Белоруссии сообщило о еще одном погибшем участнике протестов в Минске

    «16 августа, около 03:20, на Партизанском проспекте водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП», — написала Чемоданова.

    Она добавила, что погибший был участником массовых мероприятий, проходивших в Минске. Во время аварии он находился на проезжей части. Один из проезжавших мимо водителей попросил его уйти с дороги, однако парень его не послушал и вскоре попал под колеса другой машины.

    Следователи сейчас проверяют все обстоятельства произошедшего на Партизанском проспекте. Ранее Минздрав Белоруссии сообщил о двух погибших во время массовых протестов.

    Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов президента 9 августа. Люди вышли на улицы Минска и других городов республики после того, как ЦИК сообщил, что действующий руководитель Белорусского государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей.

    Новости SMI.FM