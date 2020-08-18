МВД Белоруссии сообщило о еще одном погибшем участнике протестов в Минске

«16 августа, около 03:20, на Партизанском проспекте водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП», — написала Чемоданова.

Она добавила, что погибший был участником массовых мероприятий, проходивших в Минске. Во время аварии он находился на проезжей части. Один из проезжавших мимо водителей попросил его уйти с дороги, однако парень его не послушал и вскоре попал под колеса другой машины.

Следователи сейчас проверяют все обстоятельства произошедшего на Партизанском проспекте. Ранее Минздрав Белоруссии сообщил о двух погибших во время массовых протестов.

Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов президента 9 августа. Люди вышли на улицы Минска и других городов республики после того, как ЦИК сообщил, что действующий руководитель Белорусского государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей.