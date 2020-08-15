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    15 августа 2020, 16:32

    AP опубликовало фото с моментом гибели демонстранта в Белоруссии

    Ксения Басырова

    Опубликовано фото, на котором, предположительно, изображен погибший во время акций протеста в Минске Александр Тарайковский. Снимком поделилось агентство Associated Press.
    AP опубликовало фото с моментом гибели демонстранта в Белоруссии

    Также агентство пообещало выложить и видеозапись с моментом гибели Тарайковского.

    По официальной версии МВД, мужчина погиб при попытке бросить в силовиков самодельное взрывное устройство. Оно взорвалось у него в руках. При этом протестующие и родные погибшего не верят в официальную версию и считают, что он был застрелен.

    Несколько дней подряд на месте смерти Тарайковского собирались стихийные митинги. Участники акций мирно стояли вдоль проезжей части и раздавали водителям, проезжающим мимо, цветы. Те в свою очередь сигналили в знак поддержки.

    Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов выборов президента страны. Позже к активистам присоединились трудовые коллективы, которые объявили забастовки на заводах и других предприятиях страны. Акции планируют продолжить, пока власти не выполнят требования протестующих.

    Новости SMI.FM