AP опубликовало фото с моментом гибели демонстранта в Белоруссии

Также агентство пообещало выложить и видеозапись с моментом гибели Тарайковского.

По официальной версии МВД, мужчина погиб при попытке бросить в силовиков самодельное взрывное устройство. Оно взорвалось у него в руках. При этом протестующие и родные погибшего не верят в официальную версию и считают, что он был застрелен.

Несколько дней подряд на месте смерти Тарайковского собирались стихийные митинги. Участники акций мирно стояли вдоль проезжей части и раздавали водителям, проезжающим мимо, цветы. Те в свою очередь сигналили в знак поддержки.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов выборов президента страны. Позже к активистам присоединились трудовые коллективы, которые объявили забастовки на заводах и других предприятиях страны. Акции планируют продолжить, пока власти не выполнят требования протестующих.