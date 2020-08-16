МВД Белоруссии: в погибшего на митинге не могли стрелять из огнестрела

Погибшего во время митингов оппозиционера Александра Тарайковского похоронили 15 августа. До сих пор точно неизвестно, при каких обстоятельствах мужчина умер. Глава МВД заявил, что в него не могли стрелять из огнестрельного оружия.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев рассказал Tut.by, что во время протестных акций силовики могли применить оружие, но только нелетальное, то есть выстрелы из такого оружия не могут привести к смерти или тяжелым травмам. По предварительным данным, попасть могли и в Александра Тарайковского.

Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным Юрий Караев.

Антиправительственная акция в память погибшего Александра Тарайковского прошла в Минске 15 августа. На акцию приходи целыми с семьями.

Ранее пресс-служба МВД Белоруссии сообщили об одном погибшем на митинге. По их словам, юноша хотел бросить взрывное устройство в омоновцев, но не успел, и оно взорвалось у него в руке. После в Сети начали появляться записи, на которых запечатлен человек, похожий на Тарайковского, но в руках у него ничего нет.