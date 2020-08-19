СК раскрыл подробности гибели участника акций в Бресте

По данным следствия, 11 августа двое мужчин напали на сотрудников правоохранительных органов, отвечавших за охрану во время проведения несанкционированной акции. Они начали избивать сотрудников металлической трубой и пытались забрать табельное оружие.

Силовики начали отбиваться. Один из них воспринял поведение протестующих как угрозу своей жизни и достал пистолет. Правоохранитель выстрелил в направлении плеча нападавшего, но из-за активного сопротивления непреднамеренно ранил его в область головы.

Пострадавшего срочно госпитализировали в местную больницу, но спасти его не смогли. В среду, 19 августа, он скончался.

Следователи дадут оценку действиям нападавших и правомерности применения оружия сотрудником правоохранительных органов.

Минздрав Белоруссии сегодня сообщил о смерти четвертого пострадавшего участника акций протеста. Им оказался житель Бреста Геннадий Шутов. По данным местных СМИ, семья искала его двое суток.

Милиция открыла огонь по вооруженным арматурой агрессивным участникам протеста. Эту информацию подтвердили в МВД Белоруссии. Там уточнили, что на предупредительные выстрелы в воздух участники протеста не отреагировали.

Столкновения сторонников оппозиции с силовиками начались в ночь после выборов президента Белоруссии и продолжались несколько дней. В результате были задержаны более шести тысяч человек. Ранения получили несколько сотен человек как среди участников акций, так и среди силовиков.

Задержанных начали отпускать в конце прошлой недели. Ситуация в Белоруссии остается напряженной. Работники предприятий начали объявлять забастовки. Президент страны Александр Лукашенко поручил МВД не допускать новых беспорядков в Минске.