Названо число пострадавших во время протестов в Белоруссии силовиков

Ранения во время массовых протестов в Белоруссии получили более 150 сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказал помощник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко доктор экономических наук Валерий Бельский.

«Прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей», — приводит агентство БелТА слова Бельского.

Он добавил, что сейчас в СМИ рассказывают о «крайне плохих условиях содержания задержанных и немотивированном применении силы», и назвал это недопустимым.

Ранее Минздрав Белоруссии подтвердил смерть еще одного участника массовых протестов в республике. 19 августа от ранений умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов. По данным МВД республики, Шутов получил ранения во время стычки с силовиками в Бресте 11 августа.

16 августа под колеса машины попал 19-летний минчанин. Всего за время протестов в Белоруссии погибли четыре участника акций.

Массовые протесты оппозиции начались в республике 9 августа, после того как на выборах президента победил Лукашенко. По данным республиканского ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.