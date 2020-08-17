Минздрав назвал число погибших и пострадавших в белорусских протестах

При этом он отметил, что врачи не могут попасть в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина, а также в обычные изоляторы временного содержания.

Около здания Минздрава сегодня собрались недовольные граждане. Они выступили против позиции ведомства относительно событий в стране. Когда они призвали министра Караника уйти в отставку, он заявил, что все правительство уже сложило полномочия.

Ранее СМИ сообщили о гибели жителя Минска и уроженца Гомеля. Согласно первоначальной версии, минчанин скончался после того, как в его руках взорвалась самодельная бомба. После появилось видео гибели мужчины.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что все оружие, которое применяли правоохранители, не носило летальный характер. Назвать причину смерти Тарайковского он затруднился, объяснив, что он не работает следователем.

Житель Гомеля Александр Вихо скончался после ареста в изоляторе. Как сообщило БелТА, вечером 9 августа его задержали милиционеры за участие в несанкционированном мероприятии. По решению суда его отправили в изолятор на 10 суток.

Когда его привезли в СИЗО, ему стало плохо. В итоге его увезли в больницу, но врачи спасти его не смогли. В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле погибшего не нашли. Для установления причин смерти назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Несанкционированные протесты начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Первые дни акции перерастали в беспорядки и противостояние с сотрудниками ОМОН. В результате задержали более шести тысяч человек, несколько сотен участников, в том числе 120 сотрудников милиции, получили травмы.

В пятницу задержанных начали отпускать из изоляторов. По данным Генеральной прокуратуры, под административным арестом остаются 122 человека. С жалобами на необоснованное насилие со стороны силовых структур в Следственный комитет Белоруссии обратились более 700 человек. Более сотни жалоб поступило от сотрудников милиции — они обвинили участников несанкционированных акций в избиениях и повреждении имущества. Ведомство начало проверку по всем случаям.

Сегодня протесты перешли в новую фазу. Рабочие крупных промышленных предприятий остановили работу и начали забастовку. Они потребовали прекратить насилие, наказать силовиков, избивавших граждан, а также отставки действующего президента страны и проведения новых выборов. Первоначально Лукашенко заявил, что нового голосования не будет. Однако после он не исключил проведения повторных выборов, но только после принятия новой Конституции.