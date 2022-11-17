Мир 17 ноября 2022, 13:14 Премьер Украины сообщил о взрывах на предприятиях газодобычи Премьер Украины Шмыгаль рассказал об ударах по объектам газодобычи Telegram

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об ударах по Южному машиностроительному заводу в Днепре и объектам газодобычи. Политик выступил на Киевском международном экономическом форуме.

«Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, „Южмаш“», — процитировал Шмыгаля Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

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Сегодня утром воздушная тревога действовала на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Львове и Одессе, а также Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Известно, что в Днепропетровской области пострадали два инфраструктурных объекта. В Одесской области также поврежден объект инфраструктуры. Главы администраций регионов попросили жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

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На данный момент оповещения о воздушной тревоге уже не действуют ни в одном регионе Украины.