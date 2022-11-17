Спецоперация 17 ноября 2022, 12:19 Взрыв в Днепропетровске попал на видео Жители Днепропетровска показали в соцсетях момент ракетного удара по инфраструктуре

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В Днепропетровской области ракеты повредили два объекта инфраструктуры. Момент удара попал на видео. Местные жители опубликовали ролик в соцсетях. О масштабах ущерба рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Валентин Резниченко.

Удар сняли из салона автомобиля, который ехал по дороге в Днепропетровске. Ракета упала недалеко от дороги. Водители увидели клубы дыма с огнем и свернули на соседнюю улицу.

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«Российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом», — написал глава администрации.

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Воздушную тревогу утром 17 ноября объявили по всей Украине, но с 11 часов в отдельных районах начали отменять. Об этом сообщило РИА ФАН. В Днепропетровске прогремели минимум четыре взрыва, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о попаданиях в два инфраструктурных объекта. В городе начались перебои с электричеством.

Несколько взрывов произошли во Львове. «Львовоблэнерго» начал устраивать экстренные отключения света, чтобы стабилизировать энергосистему. График плановых отключений на четверг отменили. Кроме того, объекты инфраструктуры пострадали в Одесской и Харьковской областях.