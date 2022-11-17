Важное 17 ноября 2022, 11:00 Взрывы прогремели в Днепропетровске и Одессе Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске и Одессе

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Летящие ракеты заметили над Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областями Украины. Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

По данным СМИ, украинская противовоздушная оборона (ПВО) работает. Также появилась информация о запуске десятков ракет со стороны Каспийского моря, а также о взлете самолета МиГ-31К, который является носителем «Кинжалов», в Белоруссии.

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Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк сообщила о ракетном ударе в Одессе. Губернатор региона Максима Марченко уточнил в своем Telegram, что массированный ракетный удар нанесли по инфраструктуре области.

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Также известно о взрывах в Киеве и Киевской области. Утром на всей территории Украины началась воздушная тревога.