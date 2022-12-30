Эксклюзив 30 декабря 2022, 18:14 Посольство Бразилии в Москве приспустило флаг из-за смерти Пеле. Видео «360» снял на видео приспущенный флаг на посольстве Бразилии после смерти футболиста Пеле

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Посольство Бразилии почтило память легендарного футболиста Пеле, приспустив флаг на здании. Судя по видео, снятому «360», флаг сейчас висит на двери посольства и на нем есть надпись от руки. По данным «Известий», там написано: «От болельщиков сборной России и СССР футбольного клуба „Торпедо Москва“».

Флаг утопает в красных розах, и люди продолжают нести к зданию дипмиссии цветы. Также у входа стоит мемориальная лампада.

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Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83-м году жизни 29 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Причиной смерти стал отказ различных органов, вызванный болезнью. Состояние бывшего футболиста ухудшалось постепенно, на этой неделе он успел попрощаться с близкими.

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После смерти Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур. Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро в память о нем подсветили цветами национального флага.

Трехкратного чемпиона мира по футболу похоронят на вертикальном кладбище в бразильском Сантосе, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса. Место на кладбище Пеле купил сам почти 20 лет назад. На похоронах 3 января будут присутствовать лишь самые близкие люди умершего, а прощание, которое состоится накануне на местном стадионе, смогут посетить все желающие. Гроб разместят в центре футбольного поля.