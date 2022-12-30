30 декабря 2022, 18:14
Посольство Бразилии в Москве приспустило флаг из-за смерти Пеле. Видео
«360» снял на видео приспущенный флаг на посольстве Бразилии после смерти футболиста Пеле
Посольство Бразилии почтило память легендарного футболиста Пеле, приспустив флаг на здании. Судя по видео, снятому «360», флаг сейчас висит на двери посольства и на нем есть надпись от руки. По данным «Известий», там написано: «От болельщиков сборной России и СССР футбольного клуба „Торпедо Москва“».
Флаг утопает в красных розах, и люди продолжают нести к зданию дипмиссии цветы. Также у входа стоит мемориальная лампада.
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Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83-м году жизни 29 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Причиной смерти стал отказ различных органов, вызванный болезнью. Состояние бывшего футболиста ухудшалось постепенно, на этой неделе он успел попрощаться с близкими.
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После смерти Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур. Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро в память о нем подсветили цветами национального флага.
Трехкратного чемпиона мира по футболу похоронят на вертикальном кладбище в бразильском Сантосе, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса. Место на кладбище Пеле купил сам почти 20 лет назад. На похоронах 3 января будут присутствовать лишь самые близкие люди умершего, а прощание, которое состоится накануне на местном стадионе, смогут посетить все желающие. Гроб разместят в центре футбольного поля.
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