Спорт 30 декабря 2022, 04:09 Трехдневный траур объявили в Бразилии из-за смерти Пеле Diаrio Oficial da Uniаo: в Бразилии объявлен общенациональный траур в связи со смертью Пеле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Трехдневный траур объявили в Бразилии в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Документ опубликовали в правительственном журнале Diаrio Oficial da Uniаo.

«По всей стране на три дня объявляется официальный траур, начиная с момента публикации этого указа, в знак сожаления по поводу смерти Эдсона Арантеса Ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста», — написано в сообщении.

Реклама

В Twitter администрации президента страны Жаира Болсонару выразили сожаление в связи с уходом великого спортсмена и назвали Пеле настоящим патриотом своей родины.

Реклама

«Он на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, который нес славу о Бразилии, где бы он ни оказывался», — написала пресс-служба главы государства.

Пеле скончался вечером 29 декабря после долгой борьбы с раком. Футбольный комментатор Максим Лисовой назвал этот день «трагедией для всех фанатов футбола».

Тележурналист Григорий Твалтвадзе уверен, что лучшего футболиста отыскать невозможно. Он напомнил, что Пеле был и является единственным в истории трехкратным чемпионом мира.