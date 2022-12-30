Мир 30 декабря 2022, 08:37 Пеле похоронят на вертикальном кладбище Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле похоронят на вертикальном кладбище в Бразилии РИА «Новости»

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Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) похоронят в бразильском городе Сантос на вертикальном кладбище, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил портал G1.

По данным издания, кладбище построил друг легендарного спортсмена — аргентинец Хосе Альтстут, и Пеле купил себе там место еще 19 лет назад.

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На похоронах будут только семья и близкие друзья футболиста.

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Пеле умер вчера на 83-м году жизни. Причиной смерти стал отказ различных органов из-за прогрессирующего рака. В последние дни футболисту становилось все хуже, он прощался с близкими. В Бразилии объявили трехдневный траур. В память о Пеле статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро подсветили цветами национального флага.

Международный олимпийский комитет в 1999 году признал Пеле спортсменом века. Знаменитые спортсмены сходятся во мнении о том, что он был не просто прекрасным футболистом — он превратил футбол в настоящее искусство.