Важное 30 декабря 2022, 08:52 Прощание с Пеле пройдет 2 января и растянется на сутки РИА «Новости»: прощание с Пеле пройдет 2 января и растянется на сутки РИА «Новости»

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Прощальная церемония с легендарным бразильским футболистом Пеле начнется утром 2 января и продлится сутки. Она пройдет в городе Сантос на одноименном стадионе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Прощание начнется в 10:00 по местному времени (16:00 по московскому времени — прим. ред.). Местные СМИ написали, что гроб поставят в центре футбольному поля, к нему будут пускать всех желающих.

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Похороны пройдут 3 января, на них будут присутствовать лишь близкие легендарного спортсмена. Футболист упокоится на вертикальном кладбище, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Его построил друг Пеле - аргентинец Хосе Альтстут.

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Пеле умер 29 декабря на 83-м году жизни после борьбы с тяжелой болезнью. Причиной смерти стал отказ внутренних органов из-за прогрессирующего рака. Футболист в последние дни чувствовал себя очень плохо и заранее попрощался с родными. Бразильские власти в связи с его уходом из жизни объявили в стране трехдневный траур.