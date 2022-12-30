Мир 30 декабря 2022, 05:18 Статую Христа-Искупителя в память о Пеле подсветили цветами флага Бразилии G1: статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета флага Бразилии Unsplash

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В память о трехкратном чемпионе по футболу Пеле, который ушел из жизни 29 декабря, статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро подсветили цветами национального флага. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на заявление церковных властей.

С 18:00 четверга (00:00 пятницы по московскому времени) статуя будет подсвечена желто-зеленым светом в честь великого футболиста, «который очаровал весь мир и всегда будет служить вдохновением для всех бразильцев».

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«Спасибо тебе за все, Пеле. Ты повлиял на целые поколения и очаровал людей своей историей», — говорится в публикации в аккаунте монумента в соцсетях.

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Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) скончался после продолжительной борьбы с раком 29 декабря. Легенде футбола было 82 года. В Бразилии объявили трехдневный траур.

Знаменитые спортсмены и другие представители футбольного мира выразили соболезнования в связи с уходом Пеле. Одним из первых смерть Пеле прокомментировал нападающий сборной Бразилии Неймар. Слова соболезнования произнес и лучший футболист Чемпионата мира 2022 года Лионель Месси.