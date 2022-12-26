Знаменитости 26 декабря 2022, 21:32 Легенда сборной Бразилии Пеле начал прощаться с семьей Британский бизнесмен Халид сообщил о прощании экс-футболиста Пеле с семьей РИА «Новости»

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Бывший футболист сборной Бразилии Пеле, пребывающий в клинике в Сан-Паулу, начал прощаться со своей семьей. Об этом в Twitter сообщил британский спортивный менеджер и бизнесмен Фрэнк Халид.

«Состояние Пеле ухудшается, он медленно проигрывает борьбу с раком. Легенда футбола уже прощается со своей семьей и друзьями», — написал он.

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Пеле попал в больницу в ноябре с общим отеком тела. Медики выявили у бывшего футболиста спутанность сознания и сердечную недостаточность.

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Врачи также зафиксировали у Пеле отрицательную динамику развития онкологического заболевания, в связи с чем ему потребовался более серьезный уход из-за сердечной и почечной дисфункции.

Пеле трижды побеждал на чемпионатах мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признавала его лучшим игроком прошлого столетия.

Ранее испанские СМИ сообщили, что бывший клуб Пеле «Сантос» начал готовиться к похоронам футболиста. В социальных сетях появилось видео с золотым гробом, на котором есть изображение самого спортсмена.