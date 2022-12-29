Знаменитости 29 декабря 2022, 23:05 СМИ назвали причину смерти Пеле Портал G1: Пеле умер из-за отказа различных органов вследствие прогрессирующего рака РИА «Новости»

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Причиной смерти Пеле стал «отказ различных органов вследствие прогрессирующего рака». Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на медицинский бюллетень.

О смерти Пеле стало известно вечером 29 декабря. Последнее время легендарный футболист находился в больнице, куда внепланово попал после ухудшения состояния. Врачи выявили у Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя Пеле — прим. ред.) общий отек тела и сердечную недостаточность, а также отрицательную динамику онкологического заболевания, от которого он страдал.

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В последние недели организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. 26 декабря стало известно, что он простился с близкими. После смерти Пеле его дочь опубликовала прощальный пост, в котором поблагодарила отца за все.

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Бывший футболист, экс-глава экспертного комитета при президенте РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили назвал смерть Пеле большой потерей для мира.