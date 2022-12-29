Важное 29 декабря 2022, 21:59 Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался в возрасте 82 лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Умер трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту). Он скончался после продолжительной борьбы с раком. Последнее время его состояние здоровья сильно ухудшилось.

Легенде футбола было 82 года. В конце ноября его внепланово госпитализировали. Врачи выявили общий отек тела и сердечную недостаточность. Также у футболиста было спутанное сознание и отрицательная динамика развития онкологического заболевания. Спустя время ему стало хуже, организм перестал реагировать на химиотерапию. 26 декабря британский спортивный менеджер и бизнесмен Фрэнк Халид сообщил, что Пеле начал прощаться со своей семьей.

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Международная федерация футбола признавала спортсмена лучшим игроком прошлого века. Пеле попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число забитых голов за карьеру. Он же стал лучшим бомбардиром за всю историю сборной Бразилии. Футболист забил 77 голов в 92 матчах.

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Ведущий телеканала «360», журналист и автор Telegram-канала «Имерел» Гия Саралидзе заявил, что Пеле сделал футбол искусством.