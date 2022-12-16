Мир 16 декабря 2022, 18:31 Первая партия энергооборудования из США поступила на Украину Представитель Госдепа Прайс: США доставили первую партию энергооборудования на Украину РИА «Новости»

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Соединенные Штаты доставили на Украину первую партию оборудования для аварийного ремонта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в Twitter.

Прайс поблагодарил партнеров, которые помогли осуществить эту поставку, в частности, правительство Украины и Министерство энергетики США.

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Ранее сообщалось, что энергооборудование отправили самолетом с американской базы. В первую партию вошло оборудование на общую сумму 13 миллионов долларов. А в общей сложности Штаты выделили на поддержку Украины в аварийном ремонте 53 миллиона долларов. В ближайшие дни, по данным источников СМИ, возможна доставка еще нескольких партий.

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Утренние удары по Украине вывели из строя многие объекты энергетики. В результате Киев, Харьков, Днепропетровская область остались без света, в Киеве приостановили работу метро. Также в столице Украины есть перебои с водоснабжением. Притом уже к сегодняшнему дню на Украине было повреждено 50% объектов энергетической инфраструктуры.