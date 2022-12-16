Важное 16 декабря 2022, 10:32 Харьков после нескольких взрывов обесточили Харьковоблэнерго заявил об экстренных отключениях света в Харькове из-за взрывов

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В Харькове прогремели несколько взрывов, ракеты попали в объекты инфраструктуры. Жители остались без света, объявило Харькооблэнерго. Мэр Харькова Игорь Терехов написал об этом в своем Telegram-канале.

«Харьков обесточен», — написал он.

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По словам мэра, под ударом оказался инфраструктурный объект, поэтому возникли проблемы с электричеством. Несмотря на это, «пункты несломленности» работают. Жители могут в них согреться и зарядить телефоны.

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В Харьковской области заметили три ракеты, повредили объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. По словам руководителя Харьковской областной администрации Олега Синегубова в Telegram-канале, обошлось без пострадавших. Возможны отключения электричества.

Света нет также в подконтрольных киевскому режиму Херсоне и Запорожье.